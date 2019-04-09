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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:14 م
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اصابة 4 أشخاص فى حادث سير على زراعى مركز سمسطا ببنى سويف

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:01 م
اصابة 4 أشخاص فى حادث سير على زراعى مركز سمسطا ببنى سويف حادث تصادم
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 4 أشخاص بينهم ثلاثة من أسرة واحدة مساء اليوم الثلاثاء ، فى تصادم سياره ربع نقل مع دراجة بخارية على الطريق الزراعي دائرة مركز سمسطا جنوبى غرب بنى سويف  أمام محطة وقود عارف.

ونقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي وهم :  بكار رمضان غانم  ، 25 سنة ،    اشتباه كسر بالفخذ الأيسر  -  رمضان غانم مجيد 45 سنة ،   إشتباه كسر بالساق الأيمن -  أحمد محمد مجاور ،  30 سنة ،  كدمات وسحجات بالجسم-محمد رمضان غانم ،  27 سنة  ، جرح قطع بالرأس، جميعهم يقيمون مركز سمسطا

 

 


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