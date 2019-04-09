اصابة 4 أشخاص فى حادث سير على زراعى مركز سمسطا ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 4 أشخاص بينهم ثلاثة من أسرة واحدة مساء اليوم الثلاثاء ، فى تصادم سياره ربع نقل مع دراجة بخارية على الطريق الزراعي دائرة مركز سمسطا جنوبى غرب بنى سويف أمام محطة وقود عارف.

ونقلت سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي وهم : بكار رمضان غانم ، 25 سنة ، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر - رمضان غانم مجيد 45 سنة ، إشتباه كسر بالساق الأيمن - أحمد محمد مجاور ، 30 سنة ، كدمات وسحجات بالجسم-محمد رمضان غانم ، 27 سنة ، جرح قطع بالرأس، جميعهم يقيمون مركز سمسطا