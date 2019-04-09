ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحا عدد 9.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2806.23 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 65.9 مليون سهم محققة ما قيمته 84.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 945 صفقة ل29 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.56%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.43%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.59%