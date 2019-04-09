ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا عدد 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2801.96 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 150.4 مليون سهم محققة ما قيمته 207.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2522 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقر سهم.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 14.56%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.035، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.56%، ثم شركة السلام القابضة بنسبة 4.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دى إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 8.93%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.37%