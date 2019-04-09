video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:02 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا عدد 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2801.96 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 150.4 مليون سهم محققة ما قيمته 207.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2522 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقر سهم.
 
وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 14.56%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.035، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.17%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.56%، ثم شركة السلام القابضة بنسبة 4.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دى إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 8.93%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.37%
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والعقارات

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين والاستثمار

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة دبى

سوق دبى المالى

بورصه




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة