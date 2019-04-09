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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:50 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء بورصة السعودية - ارشيفية
هاني الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 2.24 نقطة ليصل إلى مستوى 9040.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.3% رابحا عدد 10.56 نقطة ليصل إلى مستوى 3569.97 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 34.2 مليون سهم بقيمة 892.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت 74 شركة. 
 
وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.16%،  تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%.
 
 

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