اختفاء طفل أثناء عودته من "الحضانة" بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تبذل الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها لفك لغز اختفاء طفل، أثناء سيره مع شقيقه، عقب نزولهم من أتوبيس الحضانة التى يذهبون إليها، فى طريق عودتهم لمنزل أسرتهم، بعزبة محجوب الجبالى بقرية أبو طالب بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، وكلفت قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عنه فى مجرى مائى موجود بطريق الأطفال.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من المواطن "كرم رمضان.ل" (30 سنة-فنى كمبيوتر)، ومقيم بعزبة محجوب الجبالي، بقرية أبو طالب، باكتشافه غياب ابنه الطفل "رمضان" (4 سنوات)، منذ خروجه ظهرا من حضانة موجودة بنفس المنطقة وعدم عودته للمنزل، رغم عودة شقيقه "عمار" (6 سنوات)، والذى كان بصحبته خلال نزولهما من الأتوبيس الخاص بالحضانة بمدخل العزبة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى حدوث الواقعة.



وقال شقيق الطفل المختفي، أنه اكتشف عدم وجود شقيقه بجواره أثناء سيرهما متوجهان للمنزل، وقال مدير الحضانة فى محضر الشرطة، أنه اصطحب الطفل المتغيب وشقيقه و9 آخرين بالأتوبيس الخاص بالحضانة لمدخل العزبة كالمعتاد وانصرف عقب ذلك.

وتوجهت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين وجود مجرى مائى بمكان نزول الأطفال بمدخل العزبة، يتحتم على الأطفال عبوره من خلال عبور جذوع النخل للوصول لمنازلهم، مما يرجح احتمالية سقوطه فى هذا المجرى، وتم النشر عن المتغيب بأوصافه، حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2627 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.