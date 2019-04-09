إعلام محلي: انفجار سيارة واحدة على الأقل بالرقة السورية وأنباء عن ضحايا

انفجرت سيارة ملغومة واحدة على الأقل في مدينة الرقة السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأفادت وسائل إعلام كردية وعربية محلية بسقوط عدد من الضحايا.

وذكرت مواقع إخبارية كردية إن لغما انفجر تلته سيارتان ملغومتان مما أوقع قتلى بينهم نساء وأطفال. وقالت مواقع عربية محلية على الإنترنت إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار.

وثمة زيادة مضطردة في الهجمات على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقع معظمها شرقي نهر الفرات.

وقد حذرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية أفرادها من أن تنظيم الدولة الإسلامية سيكثف هجماته بعدما فقد آخر جيب في سوريا.