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إزاى يستفيد المواطن من موازنة الدولة.. فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:34 ص
إزاى يستفيد المواطن من موازنة الدولة.. فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب حسن رمضان
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اليوم السابع بلس
 

يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى يستفيد المواطن من الموازنة الجديدة للدولة؟"، وما هى أبرز الأرقام فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 -2020، وذلك خلال استضافة، سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ويعرض البرنامج فى حلقة اليوم، تقارير حصرية من اجتماعات صندوق النقد الدولى فى أمريكا.

 

ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

 


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