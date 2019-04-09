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إحباط تهريب 119 ماكينة "فورى" مهربة من 4 ملايين جنيه جمارك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:43 ص
إحباط تهريب 119 ماكينة "فورى" مهربة من 4 ملايين جنيه جمارك المتهم وأمامه المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة منفذ السلوم البرى، من ضبط أحد الأشخاص أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد وبحوزته 119 ماكينة صراف آلى "فورى" أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة داخل 2 فارغ عبوة "جركن" بنزين بالسيارة قيادته بالمخالفه لقانون الجمارك.
 
واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار، وقدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ 3 ملايين و763 ألفا و732 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
المتهم
المتهم

المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


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