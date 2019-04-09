إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية، بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه للجنايات .

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى، يفيد قيام تشكيل عصابى بسرقتهم بالإكراه في عدة أماكن متفرقة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "علاء.ر" ، و"محمود.م" ، و"إسلام.م"، وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، تحت تهديد السلاح وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.