أوقاف المنيا تعلن الطوارئ استعدادًا لشهر رمضان

المنيا - فريق المحافظات

اجتمع اليوم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بمديرى الإدارات الفرعية ومدير الدعوة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين لمناقشة الإعداد والجاهزية التامة لشهر رمضان المعظم، وإعلان حالة الطوارئ بالمساجد حتى نستقبل وننتهى من هذا الموسم على الوجه الأكمل وبما يليق به.

أكد وكيل الوزارة على عدم إقامة أيه أماكن أو معدات للطهى أو شعلات غاز أو كهرباء داخل المساجد أو بحرمها حفاظاً على قدسية المساجد وأرواح المواطنين وتتحمل كل إدارة مسئولية المخالفة للتعليمات.

كما أكد على ترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه وعدم تشغيل أى أجهزة كهربائية وأحمال زائدة على عداد المساجد، وكذلك عدم السماح بتعليق أيه زينات كهربائية بالمساجد أو المآذن دون سداد إيصال ممارسة على حساب من يرغب فى ذلك، على أن يُسدد الإيصال بالكهرباء وتحتفظ الإدارة بالإيصال لإتخاذ اللازم عند عمل المطالبات المالية وحال وجود مخالفة من هذا القبيل، يُنقل جميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة خارج الإدارة مع التحقيق ويُحال فضيلة مدير الإدارة للتحقيق.

وكلف الفنيين الهندسيين بكل إدارة بمتابعة كافة التوصيلات الكهربائية وقراءة العدادات الكهربائية والمياه والتأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية من داخل العداد وإتخاذ كافة الإجراءات وحال وجود أيه توصيلات كهربائية بعيدة عن العداد، تُسأل الإدارة وجميع العاملين بالمسجد عن سرقة الكهرباء ويتحملون المسئولية الجنائية والإدارية والمادية المترتبة على ذلك.

وأكد على المرور المكثف على القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والأمسيات الدينية والأنشطة القرآنية وتكثيف العمل الدعوى بما يتناسب ومكانة هذا الشهر والعبادة فيه وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة حيال من يُهمل أو يتقاعس فى أداء العمل أو يخالف التعليمات مع التأكيد على السيطرة الكاملة بالمساجد.

وشدد على عدم السماح لأحد من غير المرخص لهم والمصرح لهم بإمامة المصلين أو أداء درس أو خاطرة بالمسجد مهما كان وتتحمل الإدارة وجميع العاملين بالمسجد المسئولية عند المخالفة، وعمل تقرير أسبوعى بمرور الإدارة وقياداتها على المساجد والأنشطة القرآنية والثقافية وكافة الأنشطة الرمضانية والمدارس العلمية وعلى أن يشمل المرور الفنى والإدارى جميع الأوقات وإتخاز الإجراء الفورى تجاه ما قد يوجد من مخالفة وعرض التقرير الأسبوعى على وكيل الوزارة شخصياً .

كما أكد على عدم السماح بالإعتكاف فى المساجد أو إقامة ساحات للعيد إلا للمساجد والساحات المصرح بها المعتمدة والمبلغة للمساجد الحكومية والتى أخطرت بها الجهات المعنية والوزارة وحال وجود مساجد أو ساحات غير المصرح بها تتحمل الإدارة المسئولية والعاملين بالمساجد المخالفة والقائمين على الساحات مسئولية كاملة أمام كافة الجهات، وخضوع جميع المساجد والزوايا للسيطرة الكاملة للأوقاف ويمنع إقامة أيه نشاط أو مسابقات بالمساجد دون إذن أو تصريح أو رقابة الأوقاف وإخطار الجهات وتحت مسئولية الإدارة، وكذا الإلتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية والمنشورات بشأن غلق الزوايا فى شعائر صلاة الجمعة وتتحمل كل إدارة مسئولية مخالفة التعليمات تحت إشراف ومتابعة وكيل المديرية ومدير الدعوة ورئيس المساجد الحكومية ويتحمل الجميع المسئولية عند المخالفة