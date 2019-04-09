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أوقاف الكويت: جادون فى "تكويت" الوظائف.. وصراع الإخوان والسلفيين تحت السيطرة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:32 ص
أوقاف الكويت: جادون فى "تكويت" الوظائف.. وصراع الإخوان والسلفيين تحت السيطرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت(أ ش أ)
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أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى فهد الشعلة، أن الحكومة الكويتية جادة فى تطبيق خطة (التكويت) لإحلال الكويتيين محل الوافدين المتغلغلين فى وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن صراع الإخوان والسلفيين داخل الوزارة تحت السيطرة.

وقال الشعلة - خلال زيارته لديوان الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء - "إن الكويت تستوعب الجميع وفق الضوابط العامة للدولة، والصراع بين التيارين فى وزارة الأوقاف موجود، لكن يتم استيعابه وفق الضوابط الوطنية".. مؤكدا أن الكفاءة هى المعيار فى الاختيار للوظائف الإشرافية.

وأوضح أن وزارة الأوقاف الكويتية تراقب المساجد وما يدور بها، نافيا ما تردد عن أن المساجد وحلقات القرآن تخرج متطرفين؛ حيث تم وضع لائحة لمساجد الواعظات وفق شروط وترخيص يصدر للجاليات التى ترغب فى تأسيس حلقات تحفيظ القرآن، أو نشر خطب بلغاتهم، لإلزامها بضرورة الحصول على إذن أو ترخيص من وزارة الأوقاف، لعدم وقوعها تحت طائلة القانون.

 


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