"أوقاف الإسماعيلية" تنظم 400 أمسية دينية خلال شهر شعبان

الإسماعيلية - جمال حراجى – السيد فلاح

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إنطلق فعاليات الأسبوع الأول، من الخطة الدعوية لشهر شعبان بإطلاق 100 أمسية دينية يومى الأثنين والأربعاء من كل أسبوع على مستوى مساجد المحافظة، بإجمالى 400 أمسية على مدار شهر شعبان.

وقال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطة تنفذ بعناية ودقة وفقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالاهتمام بالعمل الدعوى على أرض الواقع ومخاطبة المواطنين مباشرةً فى جميع المساجد وأماكن التجمعات الشبابية والطلابية ومراكز الشباب لنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف وإعلاء الوسطية السمحاء والبعد عن الغلو والتشدد والوقوف صفا واحدا لخدمة ديننا ووطننا .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن فعاليات الأسبوع الأول من الخطة الدعوية لشهرشعبان، تشمل تنظيم قوافل دعوية بجميع مساجد المحافظة تحت عنوان "مكارم الأخلاق" بحيث تنطلق مائة أمسية دينية لتناقش أهمية التمسك بالأخلاق فى التعامل مع الناس ، حيث أن المعاملة الحسنة تجعل الإنسان أقرب ممن حوله ،كما أنه يستطيع أن يصل إلى قلوب من حوله من منطلق قوله تعالى "وإنَّكَ لعلى خُلُقٍ عظيم."

أما الأسبوع الثانى تنطلق فعالياته تحت عنوان "الوسطية"، وتشمل تنظيم مائة أمسية دينية لتوضيح خيرية الأمة كما وصفها الله فى كتابه الكريم بقوله، "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أما الأسبوع الثالث فستكون تحت عنوان "الشائعات"، وذلك من منطلق قول الله تعالى "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم" ، أما الأسبوع الرابع فسيكون تحت عنوان "إيمانيات" بحيث تنظم المديرية مائة أمسية دينية بالمساجد لتوضيح كيفية محاسبة النفس خاصة ونحن مقبلون على أفضل الأيام وهى أيام شهر رمضان المبارك وتنتهى الخطة الدعوية لشهر شعبان فى درس الراحة بجميع مساجد المحافظة تحت عنوان "استقبال رمضان" وهى أيام الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار فهى أيام يجب تذكير الناس بها كما قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله.

كما تنظم الأوقاف إحتفلية بمناسبة ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة يوم السبت الموافق 20/4/2019