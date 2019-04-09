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"أمن الغربية " يكثف جهوده لكشف غموض اختفاء طالبتين

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:23 م
"أمن الغربية " يكثف جهوده لكشف غموض اختفاء طالبتين اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية
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شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اختفاء فتاتين بالصف الثالث الاعدادي فى ظروف غامضة، بعد خروجهن لحضور درس خصوصى بالقرية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي ، مأمور مركز طنطا، بتحرير أسر الطالبتين " ايه  .ع .  ح "،  و "سارة . ز .أ " ، محضرا برقم 3825اداري مركز طنطا، باختفائهن فى ظروف غامضة  عقب توجههن لأحد الدروس بالقريةوتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحديد مكان اختفاء الطالبتين.

 


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