أغرب فضائح نتانياهو قبل الانتخابات.. أيس كريم بـ 2700 دولار

كتبت ريم عبد الحميد

يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، معركة شرسة للبقاء فى منصبه والفوز بولاية جديدة من شأنها أن تجعله أطول من بقى فى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وطوال سنواته فى الحكم واجه نتانياهو الكثير من الفضائح التى كشفت عن فساد ومع ذلك استطاع أن ينجو منها ويبقى فى منصبه، إلا أن بعض هذه الفضائح كان مثيرا للجدل وغريبا مع كشفه عن نمط حياة مرهفة لرئيس حكومة يزعم أنه يعمل فى نظام ديمقراطى.

- فى عام 2013 كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ميزانية الآيس كريم لنتنياهو وصلت إلى حوالى 2700 دولار.

- أنفق نتانياهو 595 ألف جنيه استرلينى فى عام 2012 على محلات إقامته الثلاث.

- أمر رئيس الوزراء الإسرائلى بتركيب سرير فى طائرته من تل أبيب إلى لندن لحضور جنازة رئيسة الوزراء مارجرتت ثاتشر تكلف 127 ألف دولار رغم أن الرحلة لم تستغرق سوى 5 ساعات.

- أنفق نتانياهو على الضيافة والطعام فى عام واحد 88 ألف جنيه استرلينى، وأنفق 11 ألف جنيه استرلينى على الملابس والأحذية والشعر فى عام واحد فقط.

- فى عام 2017 واجه نتانياهو تحقيق بحصوله على رشوة فى صورة هدايا شملت سيجار كوبى فاخر وشمبانيا ثمينة من أجل اتخاذ قرار معين لصالح رجل أعمال.