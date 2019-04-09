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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:37 م
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أسعار الذهب اليوم 9-4-2019 فى مصر

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:05 م
أسعار الذهب اليوم 9-4-2019 فى مصر سبائك الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-4-2019 بقيمة جنيه واحد  ليسجل عيار 21 مبلغ 625 جنيها للجرام فى تعاملات اليوم، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية العالمية نحو الارتفاع بقيمة 3 دولار فى التعاملات الفورية.
 
وأصبحت اسعار الذهب في مصر كالتالى:
 
عيار 18 : 535 جنيها
 
عيار 21 : 625 جنيها
 
عيار 24: 714 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5000 جنيه
 
الأوقية: 1301 دولار
 

رواج سوق الذهب

شهدت حركة المبيعات في مصر رواج خلال الربع الأول من 2019، خاصة عيار 18 علي حساب عيار 21 تحديدا فى القاهرة الكبرى، فى ظل ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ استثمارى أمن.
 
اسعار الذهب اليوم في مصر خدمة يقدمها" اليوم السابع" وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب في مصر والعالم، وأيه متغيرات يشهدها السوق فى سوق الذهب بمصر

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