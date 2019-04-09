أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-4-2019.



إيقاف تداول 7 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للصناعات الهندسية، ايديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.004 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 228 مليون ورقة مالية بقيمة 951 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.89%، والعرب على 3.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.11%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 34.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 154.96 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 92 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.566 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 24.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.89%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 20.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.53%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.577 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.96%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.000 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.37%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%