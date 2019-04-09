video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط: القمة العربية عكست موقفا بعدم قانونية قرار أمريكا حيال الجولان والقدس

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:11 م
أبو الغيط: القمة العربية عكست موقفا بعدم قانونية قرار أمريكا حيال الجولان والقدس أبو الغيط
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط أن القرار الذى اتخذته القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى تونس فى شأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، يعكس موقفا عربيا واضحا بعدم قانونية الموقف الأمريكى بكامله، سواء فى ما يتعلق بوضع الجولان أو القدس.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به "أبو الغيط" عقب لقاء عقده والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، مع وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل بمقر وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخارجية اللبنانية أن اللقاء تم خلاله بحث بعض الموضوعات المتعلقة بالمنطقة والوضع السورى والقرارات التى أقرتها القمة العربية الأخيرة، حيث أكد أبو الغيط أن باسيل أعرب عن رضاه عن قرار القمة الخاص بالجولان.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن وجود النازح السورى خارج وطنه، هو أمر مؤقت، مشيرا إلى أنه عاجلا أم آجلا سيعود إلى بلده عندما تكون مستعدة لاستقباله، وأن المشكلة ستكون فى حال عاد النازح إلى أرض غير مناسبة للمعيشة فيها.

وقال أبو الغيط إن "الموقف لم ينضج بعد، حسب اتصالاتى مع الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، فى شأن عودة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يزور سعد الحريرى للاطمئنان على صحته.. والوضع فى لبنان

أبو الغيط: نؤيد الحق فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ابو الغيط

القمه العربيه

الجولان

القدس




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة