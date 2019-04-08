9 مايو.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 30 أبريل الجاري وتنتهي يوم 15 مايو المقبل.

وقال المحافظ، إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي عام ورياضي ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ يوم 9/5 وتستمر حتى يوم 15/5، والصف الأول والثاني الاعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ فى يوم 18/4 الجاري حتى يوم 7/5 .

وأكد المحافظ، أنه من المقرر أن تنطلق أعمال الامتحانات لهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي العام والرياضي والرسمي واللغات "الشهادة الإعدادية" الخميس الموافق 9 مايو المقبل، وحتي 15 مايو المقبل.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كاف.



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