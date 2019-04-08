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5600 تاجر فى أول انتخابات بغرفة الأقصر التجارية

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:22 ص
5600 تاجر فى أول انتخابات بغرفة الأقصر التجارية يحيى محمد يحيى رئيس اللجنة الإدارية المشرفة على غرفة الأقصر التجارية
كتب إسلام سعيد
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كشف يحيى محمد يحيى، رئيس اللجنة الإدارية المشرفة على غرفة الأقصر التجارية، أن اللجنة انتهت من إعداد جداول الجمعية العمومية الذين يحق لأعضاؤها المشاركة فى انتخاب مجلس إدارة للغرفة للدورة الجديدة 2019 – 2023 والتى أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة موعدها فى 25 مايو المقبل بإجمالي عدد ناخبين 5600 تاجر.

وأصدر المهندس طارق قابيل، الوزير السابق للتجارة والصناعة، القرار رقم 845 لسنة 2017، بإنشاء غرفة تجارية بمحافظة الأقصر، يكون مقرها مدينة الأقصر، وتمارس عملها وأنشطتها في نطاق المحافظة، وعدد أعضائها 12 عضوًا.

أشار "رئيس اللجنة"،إلى أنه تم اتمام كافة عمليات الفصل المالى والإدارى عن غرفة قنا التجارية، كاشفاً أن الإيرادات المستهدفة للغرفة بعدد اتمام عمليات الفصل تبلغ 2 مليون جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020.

وشهد شهر نوفمبر الماضي التدشين الرسمى لغرفة الأقصر، بتشكيل لجنة تسيير أعمالها، برئاسة يحيى محمد يحيى، وعضوية ممدوح فيليب نائب أول، وحسام الدين عثمان نائب ثانى، وجمال سليمان أميناً للصندوق ومصطفى على أمينًا مساعداً للصندوق، وسعيد محروس سكرتيراً عاماً، ومحمود زمان عضواً.

وتولت اللجنة خلال الأشهر الأربعة الماضية مهام تجهيز المقر داخل مدينة الأقصر وتأهيل الكوادر البشرية لإدارة الغرفة وفصل المنتسبين من الأقصرعن غرفة قنا.

وأوضح "يحيي"، أن المجلس الجديد الذي سيتولى مهام غرفة الأقصر التجارية بعد الإنتخابات المُقبلة، سيقوم بإعداد استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لخدمة الشارع التجاري بمحافظة الأقصر التى تمتاز بالتنوع التجاري والسياحي.


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