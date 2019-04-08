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5 الاف مواطن بفاقوس يشاركون فى مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:09 م
5 الاف مواطن بفاقوس يشاركون فى مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور محمد سليم ، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية ، أن الفترة القادمة تتطلب من الجميع بذل أقصى جهد لتحقيق نسب مشاركة كبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة والمقرر لها يومي22و23و24 من الشهر الجارى ، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وتحقيق المزيد من الاستقراروالتقدم .

وأضاف "سليم" أن أهداف وطموحات الحزب بالنسبة للتعديلات الدستورية ليست قاصرة على مجرد الموافقة على التعديلات الدستورية،  وفقط ولكن الهدف هو تحقيق نسبة كبيرة من المشاركة لإرسال رسالة الي جميع دول العالم ، وقوي الشر ، أن المواطنين يثقون في قيادتهم السياسية وعزمها علي تحقيق التنمية والتقدم.

جاء ذلك خلال مشاركتة في مؤتمر جماهيري نظمته أمانة مركز ومدينة فاقوس ،  بحضور القيادات السياسية من نواب البرلمان عن الحزب، وعدد كبير من المواطنين قارب الـ 5 آلاف مواطن من أبناء فاقوس.

ومن جانبها أكدت "نوسيلة أبو العمرو " عضو مجلس النواب ، أن  المؤتمر الجماهيرى  شهد حضور عدد كبير من أبناء المركز من مختلف الأطياف والطبقات بالإضافة الي الحضو  المشرف للمرأة والشباب حيث بدء المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة ، ثم   عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاه  كلمة للدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب ، تضمنت شرح لأهم المواد التي سيتم تعديلها بالإضافة الى  المواد المستحدثة وتوضيح أهمية ذلك بالنسبة للمواطنين ومردوده علي العملية الإقتصادية والتنموية بالدولة .

مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية (1)
 

 

مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية (2)
 

 

مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية (3)
 

 

مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية (4)
 

 

مؤتمر جماهيرى عن التعديلات الدستورية (5)
 

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