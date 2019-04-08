132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

حرص المواطنون على التواجد بمنافذ مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية من رئيس الجمهورية ،وذلك من خلال طرحها بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية ، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.



كلنا واحد

وحصرت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد - أهلاً رمضان ) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بإستمرار عمليات التوسع فى إفتتاح منافذ "أمــان" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



فواكه مخفضة الأسعار

وتم إفتتاح منفذين بحى الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، و(2) منفذ بشارع مسيلمة بن الوليد بمنطقة غبريال بالإسكندرية، ومنفذ بالسوق التجارى لإسكان الشباب بمدينة الشروق بالقاهرة،ومنفذ بالحى العاشر مدينة نصر أمام موقف سوق العاشر بالقاهرة، ومنفذ متكامل بميدان الساعة بشارع النزهة بمدينة نصر القاهرة، ومنفذ بمدخل سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، ومنفذ متكامل بميدان محطة مصر بالإسكندرية، وبشارع المنصورية بحى الجمالية بالقاهرة، وشادر لحوم طازجة بحى زهراء العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، ومنفذ متكامل أمام موقف سوق العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، وتطوير المنفذ الكائن بجوار محطة مصر بالإسكندرية.



شوادر كلنا واحد

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.



منافذ كلنا واحد المتحركة

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (68) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مصنع للحوم ، بدائرة قسم شرطة أول العاشر (محافظة الشرقية) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 3,562 ثلاثة أطنان وخمسمائة وإثنين وستون كيلو جرام "دواجن مُجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



توفير السلع

ونجحت شرطة النموين في ضبط مالكة طلمبة رصيف لتموين السيارات ، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (محافظة المنوفية) ، لحيازتها وتجميعها كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (14,834 أربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون لتر "سولار") تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط (776) قضية تموينية متنوعة بينها ضبط (7) قضايا إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 127 إسطوانة بوتاجاز) وضبط (3) قضايا مواد بترولية .. ضبط خلالها (14934 لتر "سولار - بنزين")، وضبط (9) قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (17,650 طن دقيق)، وضبط (145) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (15) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم.



فواكه مخفضة الأسعار

وتم ضبط (43) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (12,726 طن مواد غذائية متنوعة – 276 عبوة "عصائر ، مقرمشات"– 299 قطعة "حلوى")، وضبط (19) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها ( واحد طن أسمنت – 420 لتر منظفات - 7851 قطعة "أدوات كهربائية ، غيار سيارات ، أدوات التصنيع " – 9450 متر جلود وأسفنج ) ، وضبط (489) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط (23) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (4,269 كيلو جرام أسماك ولحوم).



منافذ كلنا واحد المتحركة

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (431 عبوة سجائر)، وضبط (2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية ضبط خلالها (1,500طن أسمدة وأعلاف – 1000 عبوة مبيدات)، وضبط (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها ( 3435 قطعة مستلزمات طبية) .

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.