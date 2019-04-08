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10 وصايا من المرور لقائدى السيارات لمواجهة أثار ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:00 ص
10 وصايا من المرور لقائدى السيارات لمواجهة أثار ارتفاع درجات الحرارة حملات مرور_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة ومن تلك التعليمات :

1-مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات

2-التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة

3-يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام، لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة

4-تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، ويفضل الخروج فى الصباح الباكر

5-التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة

6-تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر".

7-يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق.

8-ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف ومراجعة حركة التبريد.

9-التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى الوجه.

10-التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير.


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