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10 معلومات حول اتفاق التعاون بين مصر والبنك الدولى لدعم التنمية

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:00 ص
10 معلومات حول اتفاق التعاون بين مصر والبنك الدولى لدعم التنمية سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
واشنطن عبدالحليم سالم
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اتفقت مصر مؤخرا مع البنك الدولى حول آلية للتعاون فيما بينهما، و"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن هذا الاتفاق فى 10 نقاط:

1- تم الاتفاق بين محافظ مصر لدى البنك، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس البنك الدولى ديفيد مالباس على دورية التشاور الدائم فى مختلف القضايا

2- تعزيز التعاون فى المرحلة المقبلة،وزيادة دعم مصر التى تحصل على نحو مليار دولار سنويا 

3- زيارة القاهرة فى أولى جولات رئيس البنك الخارجية للمنطقة

4- الاستفادة من خبرات مصر فى نقل التكنولوجيا لأفريقيا خلال تنفيذ مشروع "مون شوت"، لتوصيل الإنترنت لكل الأفارقة بحلول 2030

5- الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ووجودها كعضو فى مجموعة العشرين فى مشروعات التنمية

6- استمرار تقديم الدعم المالى والفنى لتطوير التعليم، وإدخال التكنولوجيا، بجانب دعم الصحة والطاقة 

7- الاتفاق على دعم ريادة الأعمال والشباب والمرأة بنحو 200 مليون دولار

8- ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة لمؤسسة التمويل الدولية خلال العام الجارى

9- تقديم الدعم الفنى للتعامل مع ملف القطاع العام وسبل هيكلته

10- الاستعانة بخبرات البنك الدولى فى مشروعات التحول الرقمى وتمويل تلك المشروعات


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مصر

سحر نصر

ديفيد مالباس

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