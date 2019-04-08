‎ضبط صاحب محل موبايلات اشترك فى تصريف مسروقات عصابة خطف المحمول بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب محل موبايلات لتورطه فى تصريف مسروقات عصابة خطف المحمول بشبرا الخيمة، حيث اعترف المتهمان الرئيسان فى العصابة عليه، وأكدا تورطه معهما فى تصريف المسروقات فى تحقيقات الشرطة والنيابة فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط "سعد ح س" عاطل و"إسلام ع ع" عاطل حال استقلالهما الدراجة النارية رقم أ و س 1978 ماركة سى إم جى سوداء اللون، قيادة وملك الأول، وبحوزتهما (4) هواتف محمولة ماركات مختلفة بمعرفة خدمة القطاع الأول الدائرى، وكشف التحقيقات معهما أنهما يكونان تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة والفرعيةً، حيث ضبط بحوزتهما هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وكذا ضبط دراجة نارية لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامى بإعادة تطوير مناقشة المتهمين أمام العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية اعترفا بارتكابهما عدة وقائع أخرى، وأقرا بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "محمدح ا" صاحب محل موبايلات "سيئ النيه" وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (8) هواتف محمولة مستولى عليها.