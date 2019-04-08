وفد رجال الأعمال يشارك بفاعليات أعمال أفريقيا 2019-بروتردام - هولندا

كتب هانى الحوتى

يشارك وفد من رجال الأعمال المصريين، فى أعمال مؤتمر هولندا- أفريقيا 2019، فى نسخته الثالثة والذى يعقد بمدينة روتردام الهولندية يومى 8، 9 ابريل الجارى ، وذلك بحضور أكثر من 600 شخصية أفريقية وأوروبية وعالمية ممثلين عن الشركات والجهات الحكومية ومؤسسات الائتمان والبنوك والجهات المانحة من كافة الدول الأفريقية وهولندا وألمانيا والنمسا.

ويضم الوفد المصرى 6 من كبار رجال الأعمال وهم شريف الجبلى ، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، نيفين عبد الخالق، يسرى الشرقاوى، مختار أبو باشا، محمد سعيد أعضاء بالجمعية، شريف مجدى الجبلى ، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وكان فى استقبال وفد مصر السفير أمجد عبدالغفار ، سفير مصر في هولندا، ونائب السفير إيهاب سليمان، وفريق التمثيل التجاري بقيادة الوزير المفرض مدحت عبداللطيف، وحرص السفير المصري علي تقديم كل العون لوفد مصر المشارك في هذا الحدث الهام .

وتعقد هذه النسخة من موتمر أعمال افريقيا- تحت عنوان البنية التحتية والطاقة، وحرصت الجهة المنظمة (نابك) مجلس الأعمال الهولندي الافريقي على أن تكون مصر ضيف شرف هذه النسخة، والتركيز علي دول شمال أفريقيا وتحديدا مصر لما أحرزته مصر من تقدم في الأربع سنوات الماضية في مشروعات البنية التحتية والطاقة والمدن الجديدة والتشيد والبناء.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الوفد، إن جمعية رجال الأعمال المصريين حريصة كل على دعم جذب الاستثمارات لمصر ودعم ملف التعاون الدولي المصري الافريقي ، واننا حريصون على إبراز مزايا وأهمية الاستثمار في مصر من منظور القطاع الخاص وذلك أمام كل المشاركين الاوروبين والأفارقة، وكذا التحدث مع الجهات الحكومية الهولندية في مجالات جديدة مثل إدارة البلديات والمحليات وتحويلها إلى مراكز ربحية وتحقيق معدلات جودة غير مسبوقة في الخدمات.

وأكد الشرقاوي، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الوفد والسفارة والتمثيل التجاري نجحا في التوصل إلى توقيع اتفاقية بين مجلس الاعمال الهولندي الافريقي (نابك) وبين جمعية رجال الاعمال المصريين وأن هناك موافقة مبدئية علي احتضان مصر للنسخه القادمة.