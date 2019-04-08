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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:21 م
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وفد برلمانى روسى يزور كوريا الشمالية الخميس المقبل

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:08 م
وفد برلمانى روسى يزور كوريا الشمالية الخميس المقبل مجلس النواب الروسى
أ ش أ
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يقوم وفد برلماني روسي بزيارة كوريا الشمالية ، خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من أبريل الجاري .

 

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية عن رئيس لجنة شؤون "رابطة الدول المستقلة " في مجلس النواب الروسي "الدوما" ليونيد كلاشنيكوف ، قوله إن المجلس وافق اليوم،الإثنين، على قرار بهذا الشأن.

 

وسيتوجه الوفد البرلماني الروسي - الذي يضم أربعة نواب - إلى (بيونج يانج ) لحضور الفعاليات بمناسبة مرور سبعين عاما على عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين "الاتحاد السوفيتي " السابق ، وجمهورية كورية الديموقراطية الشعبية.

 


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