وفد برلمانى روسى يزور كوريا الشمالية الخميس المقبل

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يقوم وفد برلماني روسي بزيارة كوريا الشمالية ، خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من أبريل الجاري .

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية عن رئيس لجنة شؤون "رابطة الدول المستقلة " في مجلس النواب الروسي "الدوما" ليونيد كلاشنيكوف ، قوله إن المجلس وافق اليوم،الإثنين، على قرار بهذا الشأن.

وسيتوجه الوفد البرلماني الروسي - الذي يضم أربعة نواب - إلى (بيونج يانج ) لحضور الفعاليات بمناسبة مرور سبعين عاما على عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين "الاتحاد السوفيتي " السابق ، وجمهورية كورية الديموقراطية الشعبية.