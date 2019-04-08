وزير القوى العاملة: مصر جاية ولا نملك إلا وطننا فهو ميراثنا لأولادنا

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن عمال مصر قادرين على مواصلة العمل والإنتاج ولديهم قدر عالى من المسئولية بمتطلبات المرحلة الراهنة، قائلا "بقالى 3 سنوات براهن على العامل المصرى.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال افتتاح قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديده، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، أن الوزارة أعلنت عام 2019 عام التدربب، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة حقيقة فى مجال التدربب وإخراج عامل مدرب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أننا حتى هذه اللحظة الدول العربية تطلب عمالة مصرية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لفتح أسواق للعمالة المصرية بأفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن التدريب هو الطريق لإيجاد فرصة عمل وهدفنا إتاحة التدريب لكل عمال مصر بكافة القطاعات.

وتابع وزير القوى العاملة قائلا: "بتحدى أى حد يقول إن عمال مصر مش مطلوبة فى كل دول العالم والعامل المصرى هو أعظم عامل فى العالم بشرط نوفر له كل الامكانيات والفرص"، مؤكدا "مصر جايه ولا نملك إلا وطننا فهو ميراثنا لأولادنا وبلدنا فى شكل جديد".

وأكد سعفان أن مصر تنجز اليوم الكثير من المشروعات القومية أسهمت فى خفض معدل البطالة لـ8.9%، قائلا:" الدولة اليوم بتفكر وبتدور على العامل والمواطن والفلاح".

