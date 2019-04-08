وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مزرعة قطاع الإنتاج فى شندويل.. صور

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل تعد قلعة من قلاع البحث العلمى الزراعى، ولها دور هام فى الإسهام فى الإنتاج الوطنى من المحاصيل الأساسية.

جاء ذلك، خلال جولته التفقدية برفقة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بالمحطة، يرافقهما الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وعددا من قيادات الوزارة والمركز.

وخلال اللقاء، الذى عقده مع الباحثين والعاملين بالمحطة، أشاد وزير الزراعة بالجهد المبذول فى المحطة، مؤكدا على أن الوزارة تدعم كافة خطط التطوير والتحديث بالمحطة لتعظيم دورها فى تحقيق التنمية.

وأشار وزير الزراعة، إلى انه سيتم اختيار مديرى المحطات البحثية خلال الفترة المقبلة من خلال مسابقة، ولجنة تحدد معايير محددة، تضمن الكفاءة والنزاهة والشفافية، من بين باحثى المركز.

وتفقد أبو ستيت والأنصارى برنامجى القمح والبصل بالمحطة، للتعرف على ما تم إنجازه من خلال باحثى البرنامجين.

ومن جهته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن قسم بحوث القمح بالمحطة، نجح فى استنباط أصناف قمح الخبز والمكرونة جديدة عالية الإنتاجية، تتحمل الحرارة العالية ومقاومة للأمراض، لها صفات تكنولوجية عالية تلبى رغبات المنتج والمستهلك، كذلك نجح فى إنتاج تقاوى الأساس للأصناف الجديدة من القمح طبقا للسياسة الصنفية.

وأوضح سليمان، أن قسم بحوث البصل يهدف إلى جمع وتقييم وحفظ الأصول الوراثية المحلية والعالمية، فضلا عن استنباط وإنتاج أصناف بصل هجين، كذلك إنتاج سلالات وأصناف ذات كفاءة تمثيلية عالية تصلح للزراعة الحيوية، واستنباط أصناف وهجن تصلح للزراعة بالبصيلات والبذور المباشرة فى الأراضى الجديدة، واستنباط أصناف وهجن تصلح لصناعة التجفيف، وأخرى لإنتاج البصل الأخضر .

وقال الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، إن محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل، تضم 11 معهدا بحثيا ومعملا مركزيا، وتقع على مساحة إجمالية 223 فدانا، لافتا إلى أن المحطة تستهدف خلال الفترة المقبلة، إنشاء عدد من الصوبات الزراعية للتربية والمشاتل، وتأثيث قاعة الإرشاد بمركز البحث والإرشاد، فضلا عن تجهيز معمل للهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية، وتجهيز معمل لزراعة الأنسجة النباتية، فضلا عن وضع المحطة على خريطة الإنترنت العالمية، وزيادة أوجه التعاون بين المحطة والمزارعين فى مجالات الرى والتسميد والمقاومة الحيوية وكيفية مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ سوهاج، مزرعة قطاع الإنتاج بجزيرة شندويل، للوقوف على ما تم انجازه من أعمال فى المحطة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج من المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيواني.

وقال الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج، إن مزرعة قطاع الإنتاج بشندويل تقع على مساحة اجمالية حوالى 220 فدانا، منها 98 فدانا منزرعة بالحاصلات البستانية، مثل المانجو بأنواعه المختلفة، ومحاصيل الموالح، لافتا إلى أن باقى المساحة منزرعة بالمحاصيل الحقلية المختلفة، وخاصة الاستراتيجية منها وعلى رأسها القمح وأصنافه المحسنة.

وأشار عبد العال، إلى أن المزرعة تضم أيضا مزرعة للإنتاج الحيوانى، حيث يتم فيها تجميع الولدات الذكور من مزارع القطاع بوجه قبلى ومن ثم تسمينها، وذلك فى إطار خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية، وخفض أسعار اللحوم البلدية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.