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وزير الزراعة فى سوهاج اليوم لوضع حجر أساس معمل صحة الحيوان ومحطة التقاوى

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:00 ص
وزير الزراعة فى سوهاج اليوم لوضع حجر أساس معمل صحة الحيوان ومحطة التقاوى وزير الزراعة
سوهاج محمود مقبول
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تستقبل اليوم محافظة سوهاج، الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، للبدء فى جولة تفقدية للمحافظة يستهلها بوضع حجر أساس معمل صحة الحيوان بحى الكوثر.

يستقبل الوزير والوفد المرافق له الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الزراعة بسوهاج حيث يقوم الوزير ضمن جولته بالمحافظة بوضع حجر الأساس لمحطة إعداد التقاوى بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بحى الكوثر.

ويستكمل الوزير جولته بزيارة محطة بحوث سندويل ومزرعة قطاع الإنتاج بجزيرة شندويل دائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج. وينهى الوزير والوفد المرافق له جولته بالمحافظة بتفقد مشروع الرى الحقلى وافتتاح محطة الرى الحقلى بناحية قرية أولاد غريب بمركز سوهاج.

 


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