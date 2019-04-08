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وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الاريترى دعم العلاقات الثنائية

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:23 م
وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الاريترى دعم العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
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بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال لقاءه اليوم مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح دعم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة إرتيريا إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان اللقاء حضره وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.

 


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