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وزير الاتصالات يعلن تحقيق القطاع معدل نمو 18% بفضل الخدمات الرقمية

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:12 ص
وزير الاتصالات يعلن تحقيق القطاع معدل نمو 18% بفضل الخدمات الرقمية د.عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو يصل إلى 18% فى كل ربع سنوى، بسبب التحول من خدمات تقليدية الى خدمات رقمية، مشيرا إلى أنه نمو غير مسبوق تسعى الوزارة إلى زيادته واستمراريته. 
 
وأشاد الوزير على هامش كلمته فى المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى، بحضور وزير الاتصالات السعودى، عبد الله بن عامر السواحة، بالمشروعات الاستراتيجية التى تنفذها المملكة العربية السعودية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المملكة واصفا إياها أنها وضعت بحرفية شديدة. 
 
وأكد الوزير، على الشراكة الناجحة مع الجانب الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر و المملكة، بفضل قيادة سياسية رشيدة للبلدين بإقامة تعاون مشترك ليس فقط فى شكل زيارات دبلوماسية، ولكن أيضا بمشروعات تعود بالنفع على البلدين.
 
من المقرر أن يشهد الوزير اليوم على هامش المنتدى توقيع  العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر والمملكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتى سوف يتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تنفيذها، معرباً عن تطلعه أن يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أيقونة التعاون الوثيق بين البلدين، والمثال الذى يحتذى به فى القطاعات الأخرى.
 
 

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