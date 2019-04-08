وزير الإعلام السودانى ينفى ما تداولته وسائل إعلام حول تسليم البشير السلطة

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نفى حسن إسماعيل وزير الإعلام والاتصالات السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، وزعمت فيه أن الرئيس عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.

وأكد إسماعيل - في بيان له اليوم الأثنين - أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما، ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وأن مثل هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين.

وقال الناطق الرسمي إن الرئيس البشير سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم الاثنين، للاتفاق على الجداول الزمنية وأجندة ملتقى الحوار.