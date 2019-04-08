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وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:50 ص
وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى أسسه مفتى الإرهاب والدم ليكون بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية ما هو إلا كيان مأجور فاقد الصلاحية، لا يعتد برأيه، أو ما يصدر عنه من بيانات تغذى الفكر الإرهابى وتخدم عناصر الإرهاب والشر.

وأضاف الوزير فى بيان له، أن الاتحاد المزعوم قد صار ملاذا لشتى جماعات التطرّف وعناصر الهدم والخيانة الذين يخربون دولهم وأوطانهم بأيديهم عمالة وخيانة للدين والوطن وخدمة لأعدائهما، وأرونى عالما واحدا وسطيا  ينتمى للجماعات الإرهابية والمتطرفة بين أعضاء هذا الاتحاد المأجور المشبوه.

وأوضح الوزير، أن الانضمام إلى اتحاد قطر المزعوم، هو انضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، كونه جناحا تنظيريا للجماعة الإرهابية.


 

 

 


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