وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى أسسه مفتى الإرهاب والدم ليكون بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية ما هو إلا كيان مأجور فاقد الصلاحية، لا يعتد برأيه، أو ما يصدر عنه من بيانات تغذى الفكر الإرهابى وتخدم عناصر الإرهاب والشر.

وأضاف الوزير فى بيان له، أن الاتحاد المزعوم قد صار ملاذا لشتى جماعات التطرّف وعناصر الهدم والخيانة الذين يخربون دولهم وأوطانهم بأيديهم عمالة وخيانة للدين والوطن وخدمة لأعدائهما، وأرونى عالما واحدا وسطيا ينتمى للجماعات الإرهابية والمتطرفة بين أعضاء هذا الاتحاد المأجور المشبوه.

وأوضح الوزير، أن الانضمام إلى اتحاد قطر المزعوم، هو انضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، كونه جناحا تنظيريا للجماعة الإرهابية.



