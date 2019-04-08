video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التخطيط تشارك فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة ببيروت

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:26 ص
وزيرة التخطيط تشارك فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة ببيروت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق

تتجه اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، للمشاركة فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة، والذى يقام تحت عنوان "تمكين الناس المساواة فى المنطقة العربية"، من 9 إلى 11 أبريل الجارى.

وقالت هالة السعيد فى بيان لها ، إن المنتدى العربى للتنمية المستدامة هو الآلية الإقليمية الرئيسة المعنية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز فى المنطقة العربية على هذا المسار، مضيفة أن المنتدى يلعب كذلك دوراً مهماً على الصعيد العالمى فهو يمثل صوت المنطقة فى المنتدى السياسى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، من خلال النتائج التى يتوصل إليها، وأن المنتدى يقدم أيضا فرصة للبلدان العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية المستدامة لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة من الإنجازات الوطنية والإقليمية، والتباحث بشأن الأولويات المستقبلية فى العمل والتحديات والفرص التى تواجهها الدول العربية.

وتشارك وزيرة التخطيط فى المنتدى كمتحدث فى الجلسة العامة الأولى، والتى تناقش تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمى والإقليمى فى تحقيق خطة عام 2030، كما تترأس سيادتها الجلسة الفنية السادسة الخاصة التى تُعقَد فى اليوم الثانى للمنتدى تحت عنوان "إعادة النظر فى مسألة عدم المساواة فى المنطقة العربية"، والتى تُعقَد ضمن الجلسة العامة الثالثة حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد".

وتدور المحاور الرئيسة للمنتدى، حول التقدم المحرز على الصعيدين العالمى والإقليمى، واستعراض تنفيذ أهداف محددة والاسترشاد ببعض النتائج الأولية التى توصل إليها التقرير العربى للتنمية المستدامة 2019، كما سيركز على أهداف التنمية المستدامة قيد الاستعراض فى هذا العام، تمكين الناس والمساواة فى المنطقة العربية؛ والمسارات الوطنية والإقليمية والعالمية بما فيها الاستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التى ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي.       

يشارك فى المنتدى ممثلين رفيعى المستوى عن الدول العربية، من بينهم وزراء وكبار مسئولى التخطيط وتنفيذ خطة 2030، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من ممثلى المجتمع المدني، وبرلمانيون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تهدف لجعل شبابنا أكثر إبداعية وابتكار وإنتاجية

وزيرة التخطيط

التخطيط

هالة السعيد

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد

المنتدى العربى للتنمية المستدامة

خطة التنمية المستدامة




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة