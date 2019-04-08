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وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يفتتحان قاعة تدريب بنقابة الغزل والنسيج

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:23 ص
وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يفتتحان قاعة تدريب بنقابة الغزل والنسيج جانب من الإفتتاح
كتب محمود راغب
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افتتح منذ قليل، وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق ،ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بمقر النقابة العامة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن القاعة مجهزة الآن لاستضافة الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال من كافة مواقع العمل والإنتاج في مصر، مؤكدا أن النقابة تؤمن بأهمية تدريب العمال وتثقيفهم بواجباتهم وحقوقهم ،وتحفيزهم على  مواصلة العمل والإنتاج.

 

جانب من الإفتتاح (1)
جانب من الإفتتاح (1)

جانب من الإفتتاح (2)
جانب من الإفتتاح (2)

جانب من الإفتتاح (3)
جانب من الإفتتاح (3)

جانب من الإفتتاح (4)
جانب من الإفتتاح (4)

جانب من الإفتتاح (5)
جانب من الإفتتاح (5)
 
 

 


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