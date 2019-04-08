وذكر سلطات المطار - في بيان اليوم - أن الرحلة رقم "كي إيه 451" التابعة لشركة "كاتاي دراجون" الصينية وعلى متنها 317 راكبا، قامت بهبوط اضطراري في مطار كاوهسيونج الدولي صباح اليوم بعد أن أبلغ قائد الطائرة عن دخان ينبعث من أحد محركات الطائرة، حيث يشتبه في اصطدام سرب طيور بالمحرك.

وأشارت "كاتاي دراجون" الصينية إلى أنها ستنظم رحلات جوية أخرى للركاب المتضررين في أسرع وقت ممكن، معربة عن اعتذارها وأسفها لتأجيل الرحلة الجوية.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.