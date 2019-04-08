ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و12 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطار بحمولة 1338 طن قمح .

في حين غادر عدد 1042 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58418 من البضائع العامة منها عدد 115 سيارة نقل محملة بـ 5864 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131922، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34261 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5592 طن فوسفات و9570 طن رمل و7500 طن يوريا و7440 طن مخلفات بنجر .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 158 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 551 حاوية مكافئة ،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17462 طن حديد و8363 طن خشب و1507 أطنان خردة و11300 طن قمح و9200 طن ذرة و200 طن أسمنت معبأ .