video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:09 م
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و12 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطار بحمولة 1338 طن قمح .

في حين غادر عدد 1042 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58418 من البضائع العامة منها عدد 115 سيارة نقل محملة بـ 5864 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131922، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34261 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5592 طن فوسفات و9570 طن رمل و7500 طن يوريا و7440 طن مخلفات بنجر  .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 158 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 551 حاوية مكافئة ،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17462 طن حديد و8363 طن خشب و1507 أطنان خردة و11300 طن قمح و9200 طن ذرة و200 طن أسمنت معبأ .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 15سفينة متنوعة خلال 24ساعة

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار الموانى

ميناء دمياط




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة