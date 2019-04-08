video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مقرضو جت إيروايز يحددون شروط عروض شراء 75% بالشركة

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:48 ص
مقرضو جت إيروايز يحددون شروط عروض شراء 75% بالشركة طائرة _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قال كونسورتيوم، مقرضى جت إيروايز، بقيادة بنك الدولة الهندى، فى بيان اليوم، الاثنين، إنه سيتعين على مقدمى عروض الشراء المحتملين، تسوية الدين الحالى لشركة الطيران المتعثرة فى إطار أى صفقة لشراء حصة.

كان مقرضو جت اتفقوا الشهر الماضى على إنقاذ شركة الخطوط الجوية فى صفقة معقدة تضمنت سيطرة البنوك على حصة أغلبية فى الشركة مؤقتا، مع بحثهم عن مستثمر جديد، وتقديم قرض جديد بقيمة 218 مليون دولار.

وقالت اس.بي.آى كابيتال ماركتس، وهى وحدة تابعة لبنك الدولة الهندي، فى مذكرة على موقعها الإلكترونى إن مقدمى العروض المحتملين مطالبون بتقديم خطابات إبداء الاهتمام بخصوص ما يصل إلى 75% فى جت المثقلة بالديون بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى (1230 بتوقيت جرينتش) من يوم 10 أبريل.

وبموجب بنود خطة الإنقاذ المقترحة، سيحوز مقرضو جت أكثر من 50% من شركة الخطوط الجوية، وسيملك مؤسسها ورئيسها السابق ناريش جويال 25.5 % وستظل حصة الاتحاد للطيران، ثانى أكبر مساهم فيها، 12%.

ولم يتضح بعد إذا كان جويال والاتحاد سيبيعان حصتيهما فى إطار تلك العملية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسس جت ايروايز يوافق على التنحى عن رئاسة مجلس الإدارة

شركات طيران

الطيران

طائرات

الخطوطو الجوية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة