مصرع 10 أجانب فى انقلاب حافلة بمدينة سيلانجور الماليزية

كوالالمبور (أ ش أ)

أفاد قائد شرطة مدينة سيلانجور الماليزية داتوك نور عزام جمال الدين بمصرع 10 عمال أجانب وسائق محلى فى إنقلاب حافلة إثر سقوطها فى مصرف بالقرب من منطقة ماسكارجو فى سيبانج.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن عزام قوله - للصحفيين بمقر وحدة شرطة سيلانجور - "لم يكشف الفحص الأولى عن أى وجود للفرامل فى مكان الحادث، ونجرى المزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كان سائق الحافلة يتعاطى المخدرات أم أنه كان نائما عند وقوع الحادث".. موضحا أن الحافلة كانت تقل 43 عاملا، كلهم أجانب.