مسئول بسفارة فنلندا: هناك إمكانيات للتعاون مع مصر فى إدارة ومعالجة المياه

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أكد ياسر شوقى المستشار التجارى لسفارة فنلندا بالقاهرة أن هناك إمكانيات للتعاون مع مصر فى مجال إدارة ومعالجة المياه.

وقال شوقى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الندوة التى تنظمها سفارة فنلندا فى القاهرة، اليوم الاثنين، تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة التجارية بين مصر وفنلندا فى مجال إدارة ومعالجة المياه، وسبل الاستفادة من الاقتصاد الدائرى، ودعم الصادرات المصرية للسوق الفنلندى.

وأكد أهمية الاقتصاد الدائرى الذى يرتكز بشكل أساسى على إدارة الموارد وكيفية تقليل النفايات إلى الحد الأدنى وإعادة استخدام هذه النفايات بطريقة صديقة للبيئة لإنتاج مواد أخرى ذات قيمة مضافة إلى الأسواق .

وأضاف أن فنلندا تمتلك خبرة كبيرة فى مجال جمع النفايات لتحويلها إلى نفايات لها قيمة من مصادر مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدوير البطاريات فضلا عن التطبيقات المختلفة للطاقة المتجددة .. معربا عن اعتقاده بأن التعاون المصرى – الفنلندى فى هذا المجال سوف يكون مفيدا فى ضوء حصول مصر على المعرفة والتدريب المناسب الذى سيؤدى إلى تحسين قدراتها التنافسية، فى حين ستثبت فنلندا قدرتها على التعامل مع السوق المصرى الكبير.

وقال المستشار التجارى لسفارة فنلندا بالقاهرة إن الحكومة المصرية ستستفيد من الاقتصاد الدائرى بتقليل كمية النفايات بجميع أشكالها بما فى ذلك النفايات المنزلية التى سيكون لها تأثير إيجابى للغاية على القضايا الصحية، فضلا عن إمكانية استخدامها لتوليد الطاقة الرخيصة باستخدام النفايات كمادة خام بدلا من الوقود الأحفورى . مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اهتمت بتحديث محطات توليد الطاقة للحد من الخسائر فى نقل الكهرباء ووضعت إرشادات حديثة للحد من الفاقد من مياه الرى من خلال استخدام تقنيات الرى الحديثة .

وعن التعاون فى مجال إدارة ومعالجة المياه، أوضح أنه يمكن الاستفادة من المياه المعالجة بكفاءة فى زراعة المحاصيل التى ستوفر الكثير من مياه الرى والاستفادة من الرواسب الطينية فى توليد الطاقة المطلوبة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى، فضلا عن استخدامها لصنع الأسمدة للمحاصيل . مشيرا إلى أن المزراعين الذين يقومون بحرق قش الأرز يمكن لهم استخدام النفايات الزراعية لإنتاج اعلاف للحيوانات والسماد العضوى ومواد البناء واللب والورق وغيرها .

وأعرب عن اعتقاده بأن فنلندا يمكن أن تتعاون مع مصر لإيجاد الآلية المناسبة لنقل التكنولوجيا للاستفادة المثلى من النفايات . مشيرا إلى أن هذه الندوة تعتبر بداية لفتح المجال للتعاون الثنائى ويمكن بعدها أن ترسل الحكومة المصرية وفدا للتعرف على التجربة الفنلندية وإعداد دراسة للمشروعات المشتركة فى هذا المجال.

يشار إلى أن السفارة الفنلندية بالقاهرة نظمت اليوم ندوة شاركت فيها 17 شركة فنلندية تعمل فى مجال المياه ومعالجة مياه الصرف والرواسب الطينية والوقود الحيوى وعدة شركات مصرية من القطاع العام والخاص بهدف طرح الخبرات الفنلندية فى السوق المصرى فى قطاعات إدارة المياه المستدامة .