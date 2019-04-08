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محاكمة أعلى مسئول سابق بسفارة نيوزيلندا بواشنطن لزرعه كاميرا بحمام السفارة

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:40 م
محاكمة أعلى مسئول سابق بسفارة نيوزيلندا بواشنطن لزرعه كاميرا بحمام السفارة ألفريد كياتنج
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن أرفع مسئول بسفارة نيوزيلندا فى الولايات المتحدة قد أخفى كاميرا داخل حمام للجنسين فى عام 2017، بحسب ما ذكر الإدعاء فى كلمته الافتتاحية أمام المحكمة.
 
 
وظهر ألفريد كياتنج، ضابط البحرية السابقة بنيوزيلندا أمام محكمة مقاطعة أوكلاند اليوم الاثنين، لمواجهة محاكمة متهم فيها بمحاولة إجراء تسجيل بصرى عن عمد، وحال تمت إدانته سيواجه عاما ونصف العام فى السجن.
 
 
ووفقا لوثائق المحكمة، فأن جهاز التسجيل الذى تم تركيبه داخل حمام سفارة نيوزيلندا بواشنطن فى 27 يوليو 2017 عندما سقط على الأرض. وكانت هناك طبقة سميكة من الغبار على المنصة التى تم تركيب الكاميرا عليها، مما يشير إلى أن الجهاز كان فى مكانه لعدة أشهر.
 
 
ووفقا لوثائق المحكمة، فأن الحمض النووى لكاتينج يتطابق مع هذا الموجود على بطاقة SD الخاصة بالكاميرا.
 
 
وعند اكتشاف الواقعة كان كاتينج أعلى مسئول فى سفارة نيوزيلندا، بحسب ما ذكرت "سى إن إن"، وكان لديه حصانة من الملاحقة القانونية فى الولايات المتحدة، لكنه لم يعد يعمل لصالح البحرية الملكية لنيوزيلندا. وقد رفض كاتينج الإقرار بذنبه، وقال محاميه إنه لن يعلق على القضية مع استمرار المحاكمة.
 

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