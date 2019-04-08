محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات الصلبة

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات الصلبة من الجهات المانحة بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية ووزارة البيئة، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ أول محافظة على مستوى الجمهورية التى تم اعتمادها فى المخطط الرئيسى لإدارة المخلفات الصلبة بواسطة بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية ووزارة البيئة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم عرض الخطة على كافة الجهات المانحة فى مشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتم مراجعتها بواسطة الاستشاريين من الجانب المصرى للبرنامج الوطنى، وتم اعتمادها وإرسالها إلى بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية ووزارة البيئة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم الحصول على الموافقة من جميع الجهات وبذلك تعتبر محافظة كفرالشيخ أول محافظة على مستوى الجمهورية من ضمن الأربع محافظات المشتركة فى برنامج إدارة المخلفات الصلبة التى يتم الموافقة عليها فى المخطط الرئيسى لتنفيذ المشروع بها على مراحله الثلاثة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى لبرنامج المخلفات الصلبة بالمحافظة، المهندس هشام فتحي، مدير إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة.

وعلى جانب آخر اعتمد محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، 8 قرارات تخصيص محطات صرف صحى ومدارس والخاصة بمركز ومدينة بيلا، لإدراجها فى موضوعات المجلس التنفيذى للمحافظة، مكلفاً باستيفاء جميع الإجراءات المناسبة من عدمه بناءً على ما تم استكماله من أوراق، كما تقرر العرض على المجلس التنفيذى فى دورته القادمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بقرارات التخصيص وعددها 8 قرارات، تتضمن محطات صرف صحى ومدارس ببيلا.