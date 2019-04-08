محافظ قنا: تحرير 891 مخالفة تموينية وضبط 15طن مواد غذائية وسلع متنوعة

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 891 محضر مخالفة تموينية، وضبط 15 طن مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضح الهجان، أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق، شملت 530 مخالفة، منها 378 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 43 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 36 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، 36 مخالفة سلع مجهولة المصدر، 22 مخالفة تجار تموينيين، 11 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة، 4 مخالفات بيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص.

وفى مجال المخابز والمطاحن، ذكر الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 361 مخالفة، منها 135 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 78 مخالفة توقف عن العمل، 54 مخالفة تهريب وتجميع وتصرف في حصص الدقيق المدعم، 39 مخالفة عدم تثبيت لوحات استرشاديه بمواصفات رغيف الخبز، 22 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن.

وأضاف محافظ قنا، أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 15 طن مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير، منها 4 أطنان دقيق مخابز ومستودعات، 3 طن و150 كجم أرز، 3 طن سكر، 550 لتر زيت طعام، 2 طن و 500 كجم علف دواجن، و600 كجم اسمدة كيماوية، 300 كجم منظفات صناعية، كما تم ضبط 407 كجم لحوم بلدية ذبح خارج المجازر وضبط 150 كجم سمن نباتى، 71كجم لحوم دواجن وكبده، 140 كجم زبده، 60 كجم لانشون 70 لتر مياه غازية، 60 كجم مخللات، 200 عبوة تونة، 76 عبوة زبادى، 40 عبوة مايونيز جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.