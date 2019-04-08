video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: تحرير 891 مخالفة تموينية وضبط 15طن مواد غذائية وسلع متنوعة

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:30 م
محافظ قنا: تحرير 891 مخالفة تموينية وضبط 15طن مواد غذائية وسلع متنوعة حملة تموينية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأنه فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، تم تحرير 891 محضر مخالفة تموينية، وضبط 15 طن مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتعاون مع مباحث التموين.
 
وأوضح الهجان، أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق، شملت 530 مخالفة، منها 378 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 43 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 36 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، 36 مخالفة سلع مجهولة المصدر، 22 مخالفة تجار تموينيين، 11 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة، 4 مخالفات بيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص.
 
وفى مجال المخابز والمطاحن، ذكر الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 361 مخالفة، منها 135 مخالفة عدم مطابقة المواصفات، 78 مخالفة توقف عن العمل، 54 مخالفة تهريب وتجميع وتصرف في حصص الدقيق المدعم، 39 مخالفة عدم تثبيت لوحات استرشاديه بمواصفات رغيف الخبز، 22 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن.
 
وأضاف محافظ قنا، أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 15 طن مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير، منها 4 أطنان دقيق مخابز ومستودعات، 3 طن و150 كجم أرز، 3 طن سكر، 550 لتر زيت طعام، 2 طن و 500 كجم علف دواجن، و600 كجم اسمدة كيماوية، 300  كجم منظفات صناعية، كما تم ضبط 407 كجم لحوم بلدية ذبح خارج المجازر وضبط 150 كجم سمن نباتى، 71كجم لحوم دواجن وكبده، 140  كجم زبده، 60  كجم لانشون 70 لتر مياه غازية، 60  كجم مخللات، 200 عبوة تونة، 76  عبوة زبادى، 40 عبوة مايونيز جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 4 طن أرز وسكر مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

حمله تموين

محافظه قنا

اخبار المحافظات

اخبار قنا

اخبار مصر

محافظ قنا




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة