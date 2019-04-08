محافظ بنى سويف: فتح باب الترخيص لـ400 سيارة "مينى فان "

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، قراراً رقم 488 لسنة 2019 يقضى بالموافقة لإدارة مرور بنى سويف بفتح باب تراخيص لتسيير (400) سيارة مينى فان "7 راكب" أجرة، والتى تستخدم فى نقل الأفراد بدائرة المحافظة،وذلك طبقاً لقانون المرور وتقرير إدارة المرور والمحدد به الأعداد المطلوبة بكل وحدة محلية بدائرة المحافظة.

وطبقا لتقرير إدارة المرور، فقد تم توزيع العدد الإجمالى للسيارات المقرر ترخيصها والبالغ 400 سيارة "أجرة" بواقع 50 سيارة لكل مركز من مراكز المحافظة السبع باستثناء مركز بنى سويف والذى تم مضاعفة العدد المخصص له ليصل إلى 100 سيارة مينى فان.

كما استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بمكتبه، المحاسب منتصر رشدي، المدير الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببنى سويف، فى مستهل عمله بالمحافظة، وبحضور الأستاذ حسن زيطة نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ببنى سويف

حيث عبر مدير الجهاز عن سعاته بلقاء المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع بداية توليه إدارة الجهاز، مؤكدا على أنه سوف يبذل أقصى جهده لاستكمال دور الجهاز فى المساهمة فى تحقيق خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمساعدة فى توفير فرص عمل الشباب.

محافظ بنى سويف مع رئيس جهاز المشروعات