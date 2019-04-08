محافظ الدقهلية يعلن جاهزية المدارس لإجراء الإستفتاء على الدستور

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن جاهزية مدارس المحافظة لإجراء الإستفتاء على الدستور، المقرر له أيام 22,23,24 أبريل الجارى، وأكد على أن كل الإجراءات اللازمة تم اتخاذها بالتعاون بين الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأشار شاروبيم إلى أن التعديلات الدستورية تحمل خيرا كبيرا، فهى ترفع نسبة تمثيل المرأة والشباب فى مجلس النواب وأنها بداية لبناء دولة حديثة يشارك فيها الجميع، وحث محافظ الدقهلية المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور وابداء رأيهم فنحن فى بلد ديمقراطي.

ومن جانبه أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية للاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية للاستفتاء فى المدارس التى تم اختيارها لاجراء الاستفتاء على الدستور فيها .

وأوضح عبد الرؤوف أن التربية والتعليم لها دورها الهام فى الاستفتاء، ليس فقط تجهيز المدارس لاستقبال الجمهور، ولكن تشجيع المعلمين على المشاركة فى الاستفتاء، لأنه واجب وطنى ولما للمعلم من مكانة يقتدى به أفراد المجتمع، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى المدارس للتوعية بضرورة المشاركة فى الاستفتاء.