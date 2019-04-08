video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يعلن جاهزية المدارس لإجراء الإستفتاء على الدستور

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:24 م
محافظ الدقهلية يعلن جاهزية المدارس لإجراء الإستفتاء على الدستور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن جاهزية مدارس المحافظة لإجراء الإستفتاء على الدستور، المقرر له أيام 22,23,24 أبريل الجارى، وأكد على أن كل الإجراءات اللازمة تم اتخاذها بالتعاون بين الأجهزة المعنية بالمحافظة

وأشار شاروبيم إلى أن التعديلات الدستورية تحمل خيرا كبيرا، فهى ترفع نسبة تمثيل المرأة والشباب فى مجلس النواب وأنها بداية لبناء دولة حديثة يشارك فيها الجميع، وحث محافظ الدقهلية المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور وابداء رأيهم فنحن فى بلد ديمقراطي

ومن جانبه أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية للاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية للاستفتاء فى المدارس التى تم اختيارها لاجراء الاستفتاء على الدستور فيها .

وأوضح عبد الرؤوف أن التربية والتعليم لها دورها الهام فى الاستفتاء، ليس فقط تجهيز المدارس لاستقبال الجمهور، ولكن تشجيع المعلمين على المشاركة فى الاستفتاء، لأنه واجب وطنى ولما للمعلم من مكانة يقتدى به أفراد المجتمع، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى المدارس للتوعية بضرورة المشاركة فى الاستفتاء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية: أنا غير راضى عن المستوى الذى وصلت إليه مستشفى طلخا وحميات المنصورة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تعديلات الدستور

محافظ الدقهلية

مشاركة المواطنين فى الاستفتاء




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة