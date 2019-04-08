محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب الأيتام المتفوقين ويمنحهم شهادات تقدير

البحر الأحمر - عماد عرفة

كرم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الطلاب الأيتام المتفوقين بمراحل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعدد من المدارس المختلفة .

وقال محافظ البحر الأحمر، أن رعاية الطلاب الأيتام، واجب وينبغي الأهتمام بهم، مشيرًا إلى أنه يسعي لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لرعاية الطلاب الأيتام وتلبية احتياجاتهم.

أضاف المحافظ، أن هذا التكريم يأتي في ظل اهتمام المحافظة بتتويج الجهد الذي بذله الطلاب المتفوقين والمتميزين، مشيرًا إلى تطلعه لأن يخرج العلماء والمفكرون والأدباء من بين هؤلاء المتفوقين، لينضموا إلى صفوف الكبار الذين يؤدون خدماتٍ حقيقية لمجتمعاتهم، ويحدثون فرقًا في تاريخ أوطانهم.

قدم اللواء أحمد عبد الله، التهنئة للطلاب المتفوقين، مؤكدا على دور المدرسة الرئيسى فى تربية النشء، كما إن المعلم قادر على خلق رابطة قوية بينه وبين الطالب، يستطيع من خلالها الحصول على جهد وتفوق مستمر .

وأهدى المحافظ، شهادات تقدير لكل طالب وطالبة، متمنياً أن يكون هؤلاء الطلاب هم أمل مصر ورجال المستقبل الذين يعملون على نهضته، فهؤلاء الطلاب الذين جاءوا يعلوهم النجاح والتفوق، ولم تكن ظروفهم عبء على أنفسهم بل كانت دافعًا لهم نحو طريق النجاح .