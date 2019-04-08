محافظ الاسكندرية يشدد على الإنتهاء من مشروع مجمع "مرغم2"

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية "مرغم 2" وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي الأخير الخاص بالمشروع الذي يقام علي مساحة 51 فدان ويضم 204 وحدة بمسطح 144م، ويتم تنفيذه بالمشاركة بين محافظة الإسكندرية ووزارة التجارة والصناعة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بخلق فرص عمل للشباب وتوفير مناخ جيد للاستثمار.

وأكد قنصوة ، أن المحافظة حريصة علي توفير جميع احتياجات المستثمرين وذلك لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلي تشجيع صغار المستثمرين من الشباب السكندري من خلال إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالمرافق والتراخيص. وأوضح أن مجمع "مرغم 2" نموذج ثري لتشجيع المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد صرح صناعي هام ينضم إلى المشروعات الصناعية بالإسكندرية مما سيسهم فى إتاحة المزيد من الوحدات الإنتاجية أمام صغار المستثمرين. كما أكد أن التنمية الصناعية والاستثمارية بالإسكندرية تضيف لها الكثير من التقدم والموارد المالية، وأننا جميعا حرصين علي تحقيق إستراتيجية النهوض بخطط التنمية الصناعية إذ أن الاستثمار هو التنمية الحقيقية.

حضر الإجتماع؛ اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء مجلس إدارة شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومسؤولي شركات المرافق العامة بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.