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محافظة المنيا تستهدف 40 قرية من الأكثر إحتياجا بأنشطة تنموية

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:08 م
محافظة المنيا تستهدف 40 قرية من الأكثر إحتياجا بأنشطة تنموية جانب من الانشطة التنموية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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نظمت محافظة المنيا، عددا من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية بقرية الناصرية بمركز بنى مزار ضمن الخطة التنموية التى أطلقتها المحافظة تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

قال المحافظ إن تلك الأنشطة تأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

تضمنت الأنشطة ندوات ثقافية ودينية عن المواطنة والتسامح وقبول الأخر وعقد دورة فى ريادة أعمال الخدمات الشبابية وقوافل رياضية لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء والشباب من أبناء القرية.

كما افتتحت مديرية التضامن الاجتماعى عدد من فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالقرية، كما وزعت المديرية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية مواد غذائية ومساعدات عينية للفئات الأكثر احتياجاً من أهالى القرية، فيما واصل المجلس القومى للمرأة جهوده فى توفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من أبناء القرية توفيراً للوقت والجهد علاوة على عقد لقاءات تثقيف وتوعية للسيدات من أبناء القرية حول مخاطر الزواج المبكر.

وواصلت مديرية التموين جهودها فى تنفيذ تلك الأنشطة من خلال توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم .


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