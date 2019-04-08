محاضرة قضايا المرأة العربية بين الخصوصية والتدويل بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية، محاضرة متميزة بعنوان «قضايا المرأة العربية بين الخصوصية والتدويل»، تلقيها الدكتورة مريم سلطان لوتاه، أستاذ مشارك فى قسم العلوم السياسية فى جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو فى مجلس دبى الاقتصادى منذ العام 2005، وذلك يوم الأربعاء، 10 إبريل 2019، الساعة الثالثة ونصف مساءً بقاعة الأوديتوريوم، بمكتبة الإسكندرية وسوف تتناول المحاضرة أمن المرأة وحقوقها.

جدير بالذكر إن الدكتورة مريم سلطان لوتاه أستاذ مشارك فى قسم العلوم السياسية فى جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو فى مجلس دبى الاقتصادى منذ العام 2005. نالت شهادتى الدكتوراه والماجستير فى العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشهادة البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة.