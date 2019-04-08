video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الأمن الإيرانى يصنف الجيش الأمريكى كمنظمة إرهابية ردا على قرار ترامب

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:06 م
مجلس الأمن الإيرانى يصنف الجيش الأمريكى كمنظمة إرهابية ردا على قرار ترامب الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
إضافة تعليق

قال التلفزيون الإيرانى إن مجلس الأمن الأعلى يصنف الجيش الأمريكى منظمة إرهابية.

ويأتى القرار فى أعقاب الخطوة الأمريكية باعتبار الحرس الثورى كمنظمة إرهابية، والتى أعلنها الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين.

وذكر التلفزيون الرسمى أن إيران قالت اليوم الاثنين إن تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثورى منظمة إرهابية قد يعرض السلم والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم للخطر.

وقال مجلس الأمن القومى الأعلى فى بيان "هذا الإجراء الأحمق وغير القانوني إنما هو تهديد خطير للاستقرار والسلم إقليميا ودوليا... إيران تصنف النظام الأمريكي داعما للإرهاب".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الاثنين، صنف الحرس الثورى الإيرانى فى قائمة التنظيمات الإرهابية، وأضاف ترامب أن الحرس الثورى يشارك بفاعلية فى تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يشكر ترامب لتصنيف الحرس الثورى كمنظمة إرهابية

التلفزيون الإيرانى: نفوذ طهران دفع ترامب لإدراج الحرس الثورى بقائمة الإرهاب

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

إيران

مجلس الأمن الأعلى الإيرانى

الجيش الأمريكى

قائمة الإرهاب

الحرس الثورى

الحرس الثوري الايراني

التنظيمات الارهابية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

دول المصالح الاستعمارية

سواء امريكا أو إيران ماهم إلا دول مصالح استعمارية الكل يريد السيطرة والنفوذ بأى شكل أو طريقة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة