مجلس الأمن الإيرانى يصنف الجيش الأمريكى كمنظمة إرهابية ردا على قرار ترامب

رويترز

قال التلفزيون الإيرانى إن مجلس الأمن الأعلى يصنف الجيش الأمريكى منظمة إرهابية.

ويأتى القرار فى أعقاب الخطوة الأمريكية باعتبار الحرس الثورى كمنظمة إرهابية، والتى أعلنها الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين.

وذكر التلفزيون الرسمى أن إيران قالت اليوم الاثنين إن تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثورى منظمة إرهابية قد يعرض السلم والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم للخطر.

وقال مجلس الأمن القومى الأعلى فى بيان "هذا الإجراء الأحمق وغير القانوني إنما هو تهديد خطير للاستقرار والسلم إقليميا ودوليا... إيران تصنف النظام الأمريكي داعما للإرهاب".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الاثنين، صنف الحرس الثورى الإيرانى فى قائمة التنظيمات الإرهابية، وأضاف ترامب أن الحرس الثورى يشارك بفاعلية فى تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة.